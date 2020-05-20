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Робин Гуд высоких технологий предупреждает: Apple прослушивает всех

Наука » Технологии

Бывший подрядчик компании Apple, который ранее на условиях анонимности рассказал миру о программе компании по прослушиванию пользователей с помощью записей Siri, решил "выйти на публику".

По его словам, принято решение в знак протеста против отсутствия каких-либо штрафных действий в отношении Apple.

Написано открытое письмо

В письме, объявляющем о его решении, разосланном всем европейским регуляторам защиты данных, Томас Ле Боннец говорит:

"вызывает беспокойство то, что Apple (и, несомненно, не только Apple) продолжает игнорировать и нарушать основные права, и продолжает свой массовый сбор данных.

Я чрезвычайно обеспокоен тем, что крупные технологические компании в основном прослушивают все население, несмотря на то, что европейские граждане говорят, что ЕС имеет один из самых сильных законов "О защите данных" в мире. Но, видимо, закон недостаточно хорош, раз он не применен к нарушителям конфиденциальности".

Кто он, разоблачитель?

Томас Ле Боннец, 25 лет от роду, работал субподрядчиком для Apple. В его обязанности входило транскрибировать запросы пользователей на английском и французском языках.

Летом 2019 года он уволился "из-за этических проблем с работой".

"Они (Apple) действительно действуют в моральной и правовой серой зоне, — говорил он тогда (цитата The Guardian), — и они делают это в течение многих лет в массовом масштабе. Это надо остановить".

Что рассказал экс-сотрудник о "шпионской деятельности" Apple

Я слушал сотни записей каждый день, с различных устройств Apple (например, iPhone, Apple Watches или iPad). Эти записи часто были взяты вне любой активации Siri, например, в контексте фактического намерения пользователя активировать его для запроса. Эти обработки были сделаны без ведома пользователей и не ограничивались пользователями устройств Apple, но также включали родственников, детей, друзей, коллег и тех, кто мог быть записан устройством. Система записывала все: имена, адреса, сообщения, запросы, аргументы, фоновые шумы, фильмы и разговоры. Я слышал, как люди говорили о своем раке, ссылаясь на мертвых родственников, религию, сексуальность, порнографию, политику, школу, отношения или наркотики без намерения активировать Siri вообще.

Позиция Apple

После разоблачений Ле Боннца и его коллег Apple пообещала радикальные изменения в своей программе "оценки", в которой участвовали тысячи подрядчиков, прослушивающих записи, сделанные как случайно, так и преднамеренно, используя Siri. Компания извинилась и пообещала, что впредь будет только оценивать записи от пользователей, которые дали на это согласие.

"Мы понимаем, что мы не в полной мере соответствовали нашим высоким идеалам, — говорится в августовском заявлении компании.

В конце октября было выпущено обновление программного обеспечения, которое позволило пользователям включать или отключать свои голосовые установки, используемые для "улучшения диктовки Siri", и удалять записи, сохраненные Apple. Компания также подчеркнула, что в отличие от своих конкурентов Siri recordings никогда не привязываются к конкретному аккаунту Apple.

Если все исправлено, зачем вдруг "вышел из тени"?

Ле Боннец утверждает, что все нынешние заявления компании — пустышка.

"Методы работы Apple не ориентированы на соблюдение конфиденциальности и должны быть срочно расследованы органами защиты данных и наблюдателями за контролем конфиденциальности. В своем нынешнем заявлении я хотел бы довести этот вопрос до вашего сведения, а также предложить свое сотрудничество. Хотя это дело уже и так стало достоянием общественности, но в отношении Apple, насколько мне известно, не было никакого расследования".

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Темы siri apple томас ле боннец программа по прослушиванию пользователей
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