На сайтах для оплаты штрафов можно получить паспортные данные москвичей, которые нарушили режим самоизоляции. Для этого необходимо ввести уникальный идентификатор начислений, который состоит из 20 или 25 цифр.
Идентификатор можно подобрать обычным путем. Сайт оплаты выдаст полные Ф.И.О. нарушителя и паспортные данные. Злоумышленники могут воспользоваться этим и заполучить данные о десятках тысячах жителей Москвы.
По состоянию на 10 мая, в столице было выписано 35 тысяч штрафов.
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