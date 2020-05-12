С конца марта в интернете появились около 185 фейковых сайтов, которые продают цифровые пропуска для перемещения в условиях карантина. Более половины из них уже были заблокированы. Выявлением фейковых ресурсов занималась международная компания Group-IB.
"Group-IB обнаружила 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 телеграм-каналов. Group-IB уже заблокировала 109 ресурсов", — сообщили в компании.
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