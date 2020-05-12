Обнаружено 185 фейковых сайтов, которые продают цифровые пропуска

С конца марта в интернете появились около 185 фейковых сайтов, которые продают цифровые пропуска для перемещения в условиях карантина. Более половины из них уже были заблокированы. Выявлением фейковых ресурсов занималась международная компания Group-IB.