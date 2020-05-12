После того как был введен режим самоизоляции, школьники столкнулись с различными трудностями самостоятельного обучения, такими как:
Перевод обучения в онлайн привел к востребованности образовательных онлайн-проектов.
В частности, аудитория образовательного онлайн-сообщества "Знания" достигла 55 млн человек в России и СНГ.
Специалисты компании провели опрос, который показал, что более трети школьников хотели бы остаться на домашнем обучении даже после отмены режима самоизоляции (36,9%).
Но большинство детей (59,02%) все же хотели бы учиться очно.
37,5% учеников считают, что после пандемии учителя и ученики чаще будут использовать в процессе обучения онлайн-сервисы.
30,6% не ожидают никаких изменений, 24,3% считают, что учителя и ученики не вернутся к традиционным формам обучения и взаимодействия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему дистанционное обучение не может считаться образованием.
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