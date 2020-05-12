Опрос: 59% школьников хотели бы вернуться к очному обучению

После того как был введен режим самоизоляции, школьники столкнулись с различными трудностями самостоятельного обучения, такими как:

потребность в помощи учителя;

проверке заданий;

необходимости в самоорганизации.

Перевод обучения в онлайн привел к востребованности образовательных онлайн-проектов.

В частности, аудитория образовательного онлайн-сообщества "Знания" достигла 55 млн человек в России и СНГ.

Большинство детей хочет учиться в школе

Специалисты компании провели опрос, который показал, что более трети школьников хотели бы остаться на домашнем обучении даже после отмены режима самоизоляции (36,9%).

Но большинство детей (59,02%) все же хотели бы учиться очно.

37,5% учеников считают, что после пандемии учителя и ученики чаще будут использовать в процессе обучения онлайн-сервисы.

30,6% не ожидают никаких изменений, 24,3% считают, что учителя и ученики не вернутся к традиционным формам обучения и взаимодействия.

Трудности, с которыми сталкиваются школьники в процессе онлайн-обучения:

технические проблемы (нет ноутбука или компьютера, медленный интернет);

отсутствие контроля за процессом занятий;

нежелание осваивать новые технологии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему дистанционное обучение не может считаться образованием.