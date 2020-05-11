Доля устройств, работающих на операционной системе Linux, в Китайской Народной Республике продолжает увеличиваться. Одновременно с этим снижается количество гаджетов, работающих на Windows.
Такие данные представил аналитический сервис NetMarketShare. Статистика показывает, что при сохранении текущей динамики к 2030 году большая часть устройств в Китае будет работать на операционной системе Linux.
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