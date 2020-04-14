Ученые обнаружили в Индийском океане 47-метровую сифонофору. Об особенностях этого необычного существа рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Николай Марфенин.

"Сифонофоры принадлежат к типу книдарии классу гидроидные. Это колонии, колониальные животные, которые обитают в толще воды, они могут быть разных размеров: от крошечных до больших, в силу того, что у них такой столон растет, и в толще воды он находится в невесомости. На этом столоне, соответственно, зооиды.

Столон может быть очень длинным, если его штормом не разбило. Если штормит, то в таком случае он разваливается на части.

Сифонофор очень много. Их назвали в свое время сетью, перекинутой через океан, потому что этими зооидами с щупальцами они охватывают большое пространство вокруг себя, а там на расстоянии нескольких метров или десятков метров находится следующая такая сифонофора, потом еще одна - и так от одного берега до другого. Сифонофоры — это животные.

Их можно сравнить с гидрой. Это пресноводный биологический мешок размером всего несколько миллиметров, а колониальные организмы такие же могут быть самых разных размеров, и у них тоже не очень большие зооиды, но их может быть очень много, поэтому у сифонофор они вместе растут на одном таком столоне.

Все существо держится за счет специального пузыря, который заполнен частично газом, в результате они сохраняют нейтральную плавучесть.

Чем питаются сифонофоры?

Они питаются зоопланктоном — мелкими рачками, которых достаточно на той глубине, где они обитают. У всех книдарий, у всех гидроидов есть такие стрекающие клетки жгучие, которые как гарпуны выстреливают, если прикоснуться к поверхности.

Все они представляют собой единый организм, просто они не отделились от своей матери. Он почкуются на этом столоне и не отделяются, а внутри столона находится полость, которая соединяет их всех. Пища, которую они получают, может перемещаться из одной части этого колониального организма в другую, но это один организм. Все колониальные организмы легко переносят травмы. Если у них что-нибудь оторвать или отрезать, то они совершенно этого не почувствуют, потому что они легко могут существовать в любой комбинации. Им достаточно всего-навсего одного зооида, чтобы существовать", — сообщил эксперт.