У морских птиц появилась новая стратегия поиска пищи

Морские птицы вынуждены пролетать огромные расстояния, чтобы найти пищу. Ученые выяснили, что у птиц появилась новая стратегия поиска пищи, которая позволяет им следить за большими участками.

В чем заключается стратегия морских птиц?

Морские птицы способны объединяться, выстраиваться в линию и лететь над поверхностью океана, высматривая добычу, что делает поиск пищи более эффективным.

Ранее такая стратегия у птиц не наблюдалась.

Для того, чтобы отследить перемещения птиц, ученые использовали радиолокационные снимки, которые были сделаны с рыбацкой лодки в сотнях километров от берегов Африки, недалеко от Гвинейского залива.

В результате специалисты выяснили, что птицы способны проводить разведку цепью до 19 раз в день.

"Птицы способны контролировать скорость полета и свое местоположение относительно друг друга, в результате чего образуется ровная линия длиной до 4 километров", — отметили ученые.

На данный момент ученым не могут сказать, какие именно виды птиц и в каком количестве принимают участие в разведках, но исследователи предполагают, что это крачки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему птицы летят клином.