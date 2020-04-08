Дикая голубика поможет продлить срок годности продуктов

Ученые из Шанхая изучили основные компоненты китайской дикой голубики. В результате они выяснили, что эта ягода может помочь увеличить срок годности продуктов. То есть дикая голубика может стать натуральным пищевым консервантом.

Известно, что голубика - природный антиоксидант. Также эта ягода обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. В ягоде содержится фракция антоцианов, которая обладает наиболее эффективным бактерицидным действием. Они уже доказали свою эффективность в лечении кишечной палочки и других заболеваний.

"Нужно провести еще ряд испытаний, чтобы можно было использовать голубику в качестве натурального консерванта", — утверждают эксперты.

Ранее врач сообщила о том, что употребление ягод защищает от развития онкологических заболеваний.