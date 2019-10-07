Диетолог: ягоды предотвращают онкологию

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукт, который может предотвратить развитие раковых клеток в организме человека, а также препятствовать диабету. По ее словам, наиболее положительный эффект на здоровье человека оказывают ягоды. В частности, клюква, черника и голубика.

"Именно эти ягоды могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, улучшать работу почек и зрение. Также они очень полезны тем, кто болеет диабетом", - пояснила Соломатина "Вечерней Москве".

Врач-диетолог рассказала, почему голубика, клюква и черника обладают "эффектом омоложения". По ее словам, секрет в том, что антиоксиданты в ягодах усиливают регенерацию клеток.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором рассказывала о восьми лучших продуктах для сердца и сосудов.

Читайте также:

Специалисты рассказали об омолаживающем свойстве винограда