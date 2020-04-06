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Источник Правда.Ру

Мозг австралопитеков похож на мозг обезьян - комментарий эксперта

Наука

Научные специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка выяснили, как развивался мозг австралопитеков. Ученые пришли к выводу, что головной мозг детенышей австралопитеков очень похож на головной мозг детенышей шимпанзе. 

Но мозг взрослых австралопитеков был намного больше, чем мозг современных шимпанзе того же возраста. Данные выводы прокомментировал главный научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Васильевич Васильев.

"То, что головной мозг похож на детенышей шимпанзе у австралопитеков — уже давно известный факт.

Это говорит только о том, что австралопитеки и шимпанзе — приматы. И те, и другие - приматы, поэтому они похожи.

Еще в 20-е гг. XX века Раймонд Дарт изучал головной мозг детеныша шимпанзе и детеныша австралопитека. Он определил, что они сходные. Но это не говорит о том, что австралопитек произошел от шимпанзе или шимпанзе от австралопитека.

Шимпанзе — это современное животное. Австралопитеки жили 2-3 миллиона лет тому назад.

Размеры головного мозга ни о чем не говорят

От размеров уже тоже давно ушли. Раньше существовал так называемый мозговой рубикон, что 600 кубических сантиметров — это объем головного мозга. Если у примата объем головного мозга больше 600 кубических сантиметров, то это человек, если меньше,  - не человек, а австралопитек или примат, или другой вид обезьяны.

От этого уже тоже давно ушли. У древних людей, homo floresiensis с острова Флорес, гоминидский человек из Грузии, объем мозга меньше 600 кубических сантиметров, но при этом мы их считаем людьми. На объем сейчас перестали смотреть.

На что сейчас обращают внимание антропологи?

Сейчас больше смотрят на то, как развивается кора больших полушарий и зона в коре больших полушарий. И, соответственно, смотрят, если гоминидский человек обнаружен рядом с каменными орудиями, следовательно, он делал каменные орудия несмотря на то, что объем головного мозга у него был маленький.

То, что у австралопитеков мозг развивается примерно так же, как у современного человека, ничего в этом удивительного нет", — заключил эксперт.

Темы шимпанзе антропология головной мозг австралопитеки
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