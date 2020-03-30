Пресс-служба "Яндекса" сообщила о введении индекса режима самоизоляции, который отображает уровень самоизоляции граждан в крупных городах страны.
"Чем выше его значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Ноль — это на улицах много людей, пять — все сидят по домам", — пояснили в компании.
В "Яндексе" сравнивают оценку 0 с часом пик, а оценку 5 — с глубокой ночью, когда на улицах практически нет людей.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.