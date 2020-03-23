В России испытали человекоподобного робота для уборки ядерных отходов

Специалисты научно-производственного объединения "Андроидная техника" протестировали человекоподобного робота, созданного для уборки радиоактивных отходов.

"По итогам тестов были высказаны замечания, которые будут учтены в дальнейшей работе над проектом", — сообщили ученые.

Для утилизации ядерных отходов робота будут подвешивать на специальную стрелу.

Электропитание и управляющие сигналы подаются к машине по проводам. За управление андроидом отвечает оператор: он будет облачен в специальный костюм, который считывает движения человека и передает их человекоподобному роботу.

Сообщается, что андроид будет заниматься сортировкой ядерных отходов с относительно низким излучением.

"Компоненты робота состоят в основном из деталей российского производства", — сообщили инженеры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что роботы будут угадывать человеческие желания.