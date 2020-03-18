Немецкие ученые считают, что если приложить все усилия для сохранения вечной мерзлоты, то до конца XXI века ситуацию можно будет держать под контролем. Для этого нужно переселить в Арктику стада лошадей, оленей и бизонов.
Дело в том, что в Арктике температура почвы часто бывает выше, чем температура воздуха зимой. Снег, покрывающий почву, действует как теплоизолятор и препятствует тому, чтобы холодный воздух охлаждал вечную мерзлоту.
Копытные животные, пасущиеся на арктических почвах, топчут и разрывают снег, что снижает его теплоизоляционные свойства. В результате холодный воздух будет лучше взаимодействовать с почвой, и мерзлота будет медленнее таять.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таяние вечной мерзлоты в РФ грозит разрушением инфраструктуры на Севере.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.