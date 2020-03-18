Лошади помогут в борьбе с резким таянием вечной мерзлоты

Немецкие ученые считают, что если приложить все усилия для сохранения вечной мерзлоты, то до конца XXI века ситуацию можно будет держать под контролем. Для этого нужно переселить в Арктику стада лошадей, оленей и бизонов.

Каким образом копытные помогут сохранить мерзлоту?

Дело в том, что в Арктике температура почвы часто бывает выше, чем температура воздуха зимой. Снег, покрывающий почву, действует как теплоизолятор и препятствует тому, чтобы холодный воздух охлаждал вечную мерзлоту.

Копытные животные, пасущиеся на арктических почвах, топчут и разрывают снег, что снижает его теплоизоляционные свойства. В результате холодный воздух будет лучше взаимодействовать с почвой, и мерзлота будет медленнее таять.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таяние вечной мерзлоты в РФ грозит разрушением инфраструктуры на Севере.