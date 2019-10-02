Таяние вечной мерзлоты в РФ грозит разрушением инфраструктуры на Севере

Таяние многолетней мерзлоты в России повлечет за собой разрушение объектов инфраструктуры на Севере и увеличит выбросы парниковых газов в атмосферу. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Специалист отметил, что к 2100 году ледники могут оттаять на 3-4 метра, при этом в зоне вечной мерзлоты сейчас находится больше половины территории России. В этих регионах проживают около 4% населения страны, но там существует обширная инфраструктура. В Западной Сибири и Ямало-Ненецком округе добывается практически нефть.

"Обычные подходы к строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом строились все трубопроводы, а сейчас фундамент окажется не на твердой поверхности", - подчеркнул ученый.

По словам исследователя, самое быстрое таяние вечной мерзлоты наблюдается в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского. Этот процесс приведет и к выбросу метана в атмосферу. "Больше газов, больше парниковый эффект, больше потепление, сильнее тает мерзлота, становится еще теплее - такой каскадный эффект получается", - заключил Екайкин.