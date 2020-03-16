SpaceX не смогла запустить ракету Falcon 9 с пятого раза

Компания SpaceX не смогла запустить ракету Falcon 9, которая должна была вывести на земную орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink. Сообщается, что в двигателе ракеты были обнаружены дефекты. Специалисты отменили подачу топлива в силовые установки за несколько секунд до планируемого старта.

"Старт не состоится. Он отменён автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя", - сообщил руководитель отдела поставок SpaceX Майкл Эндрюс.

Это уже пятая попытка компании вывести на орбиту новую партию спутников Starlink.