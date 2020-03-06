Американские специалисты пришли к выводу, что большое количество игрушек мешает развитию ребенка. О том, как игрушки влияют на развитие ребенка, в интервью "Правде.Ру" рассказала детский и семейный психолог Олеся Владимировна Покусаева.

"У многих современных родителей не было такого количества разнообразия игрушек в детстве. Соответственно, они покупают детям то, чего не было у них. Папы покупают самолеты на дистанционном управлении или машины, мамы — какие-нибудь шикарные игровые домики.

Плюс есть еще такая тема как навязывание, что надо очень развивать детей, что нужны развивающие игрушки. Я, например, когда рассказываю родителям, что многие развивающие игрушки можно сделать из подручных средств.

Родители должны быть включены в процесс развития ребенка.

Но многим родителям скучно, им проще купить большое количество красивых игрушек.

Я многим родителям объясняю, что можно часть игрушек убрать, а через некоторое время снова дать ребенку, для него это будет новое впечатление.

Сейчас многие дети уже перенасыщены этими впечатлениями. Поэтому выводы, к которым пришли специалисты США, — верные.

Детям сейчас очень сложно включить воображение, так как большая часть их игрушек, конструкторов собирается по готовому алгоритму. Раньше же кукол делали из соломы, тряпочек, палочек, естественно, у детей было лучше развито воображение.

Кроме того, при изобилии игрушек у детей быстрее переключается внимание, они не сосредотачиваются ни на чем. Одно берут, потом — другое, всего же много. У маленьких детей и так концентрация внимания не очень высокая.

Изобилие игрушек приводит к тому, что концентрация внимания не повышается, а снижается", — заключила эксперт.