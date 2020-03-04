Большое количество игрушек мешает развитию ребенка

Американские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 36 детей. Детям предложили поиграть в течение 30 минут в отдельной комнате, где были наборы из 4 или 16 игрушек. Дети, видя большое количество игрушек, терялись.

Из-за большого количества игрушек дети медленнее развиваются

"Если у ребенка есть небольшое количество игрушек, ему приходится активно использовать свое воображение, чтобы придумывать новые сценарии для игры. Но если игрушек слишком много, то ребенок теряется и не знает, что с ними делать. Иными словами, если вы хотите, чтобы ребенок был интеллектуально развит, то не нужно покупать ему много игрушек", — сообщили ученые.

Специалисты добавили, что когда ребенку приходится взаимодействовать в большим количеством объектов, это становится серьезным испытанием для его мозга. Следовательно, не стоит перенапрягать мозг ребенка обилием игрушек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детские игрушки в России могут подорожать из-за инициативы минпромторга.