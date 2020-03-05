Пчелы общаются между собой на языке танцев

Ученые выяснили, что у пчел из разных регионов и стран есть разные диалекты языка танцев.

Особый язык у пчел выявил Карл фон Фриш. Вместе со своим учеником он проводил опыт, в результате которого выявил наличие разных диалектов "пчелиного" языка.

Ученые в процессе наблюдений за пчелами выявили некоторые особенности в их танцах.

Так, "беговая дорожка", когда насекомое активно трясет своим брюшком, говорит о том, что пчела обнаружила впереди цветущее растение. Время, в течение которого это продолжается, указывает на расстояние до цветка.

"Беговые дорожки" могут быть разными по длительности танцев и по движениям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выявили сходство между мозгом пчелы и человека.