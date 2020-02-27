Пчелиный мозг похож на человеческий

Исследователи выяснили, что электрическая активность, регистрируемая в мозге пчел, обладает теми же свойствами, что и альфа-колебания в мозге людей. Это говорит о том, что мозг пчелы в целом основан на тех же принципах, что и мозг человека.

Альфа-волны, которые были зарегистрированы при наблюдении за активностью мозга пчел, связаны с вниманием и памятью.

У пчел может быть сознание?

Это маловероятно, но данный вопрос является не таким простым, как может показаться на первый взгляд.

"Мозг человека в миллионы раз сложнее, чем мозг пчелы. Но мозг человека и мозг пчелы подчиняются одним и тем же фундаментальным принципам, благодаря которым возможен мыслительный процесс", — сообщили исследователи.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что пчелы ассоциируют запахи с пищей таким же образом, как и человек.

В настоящее время специалисты планируют провести опыты с пчелами, которые позволят им лучше изучить нейрофизиологию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты выяснили, как пчелы помогают снизить артериальное давление.