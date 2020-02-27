Исследователи выяснили, что электрическая активность, регистрируемая в мозге пчел, обладает теми же свойствами, что и альфа-колебания в мозге людей. Это говорит о том, что мозг пчелы в целом основан на тех же принципах, что и мозг человека.
Альфа-волны, которые были зарегистрированы при наблюдении за активностью мозга пчел, связаны с вниманием и памятью.
Это маловероятно, но данный вопрос является не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
"Мозг человека в миллионы раз сложнее, чем мозг пчелы. Но мозг человека и мозг пчелы подчиняются одним и тем же фундаментальным принципам, благодаря которым возможен мыслительный процесс", — сообщили исследователи.
В ходе экспериментов исследователи выяснили, что пчелы ассоциируют запахи с пищей таким же образом, как и человек.
В настоящее время специалисты планируют провести опыты с пчелами, которые позволят им лучше изучить нейрофизиологию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты выяснили, как пчелы помогают снизить артериальное давление.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.