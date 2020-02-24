Метеорологи объяснили аномальное зимнее тепло

Американские метеорологи считают, что аномальное тепло зимы 2019-2020 в США, Европе и России объясняется климатическими процессами, происходящими в Арктике.

Об этом сегодня пишет со ссылкой на метеорологов из Weather Underground и Weather Tiger LLC ИА Bloomberg.

"В Арктике к настоящему времени сложилась очень необычная ситуация: в районе Северного полюса образовалась крайне устойчивая область низкого давления. Из-за нее ветры, которые всегда гнали холодный арктический воздух в южном направлении, оказались "запертыми" и вынужденно циркулируют в район полюса", — цитирует издание слова метеорологов.

Кстати, по данным службы метеонаблюдений США, зима в этом году — самая теплая за 141 год.

Вопреки всем прогнозам и расчетам

"Мы были уверены — все расчеты указывали на это — что зима будет намного холодней предыдущей. Кто бы мог подумать, что область низкого давления так прочно укоренится в Арктике?" — говорят эксперты.

И добавляют, что понять причину этого "пока никак не могут".