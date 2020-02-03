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На Галапагосах обнаружены родственники вымерших гигантских черепах

Наука

Ученые, проводившие исследования в национальном парке Галапагос, обнаружили черепах, с помощью которых можно было бы возродить вымершие виды.

"Некоторые из этих черепах — родственники "Одинокого Джорджа", — последнего представителя абингдонских слоновых черепах, который дожил до 2012 года и умер в возрасте 100 лет", — сообщили ученые.

Потомства у "Одинокого Джорджа" не было.

Также участники экспедиции обнаружили молодую самку с "сильным генетическим компонентом" вида Chelonoidis abingdonii. Есть вероятность, что она — потомок чистокровной особи, которая сама еще может быть жива.

Кроме того, ученые нашли 11 самцов и 18 самок, которые являются родственниками вымерших американских сухопутных черепах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аборигены "зачистили" рогатых черепах.

Темы черепаха рептилии необычные животные галапагосские острова
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