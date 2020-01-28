Путин утвердил изменения в госполитике в сфере космической деятельности

Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщил об утверждении новых основ государственной политики в области космической деятельности. Соответствующий документ 27 января был подписан президентом России Владимиром Путиным.

"Вчера указом президента были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности. Они новые, изменились", - пояснил Урличич.

Представитель "Роскосмоса" отметил, что изменения коснулись развития орбитальной группировки спутников, а также улучшения доступа с территории РФ в космос.