Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что причиной аномально теплой зимы в России может быть климатическое оружие, которое используют США с целью навредить РФ.
По мнению парламентария, американцы используют самые передовые технологии и игнорируют любые запреты, будь то экология или мораль.
Журавлев считает, что от климатического оружия США уже страдает весь мир, но больше всего - Россия.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.