Депутат ГД Журавлев усмотрел в теплой погоде злой умысел США

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что причиной аномально теплой зимы в России может быть климатическое оружие, которое используют США с целью навредить РФ.

По мнению парламентария, американцы используют самые передовые технологии и игнорируют любые запреты, будь то экология или мораль.

Журавлев считает, что от климатического оружия США уже страдает весь мир, но больше всего - Россия.