Илон Макс подтвердил давно распространяющиеся слухи о том, что электромобили Tesla смогут "разговаривать". Бизнесмен написал в Twitter, что на новые модели Tesla будут установлены специальные громкоговорители для взаимодействия с другими участниками движения и пешеходами.
"Автомобили Tesla в будущем смогут разговаривать, если захотите, и это совсем не фантастика", - написал Макс, а также опубликовал видеоролик, на котором демонстрируется новая функция.
Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.