Tesla научит свои электромобили "разговаривать"

Илон Макс подтвердил давно распространяющиеся слухи о том, что электромобили Tesla смогут "разговаривать". Бизнесмен написал в Twitter, что на новые модели Tesla будут установлены специальные громкоговорители для взаимодействия с другими участниками движения и пешеходами.