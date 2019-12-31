Microsoft обвинила хакеров из Северной Кореи в краже данных компании

Компания Microsoft заявила, что хакеры из группировки Thallium из Северной Кореи украли из компьютерных сетей ее американских пользователей важные данные. Корпорация подала иск в суд.

В иске компании подчеркнула, что хакеры незаконно получили доступ к неким важным компьютерным сетям пользователей Microsoft.

Более детальная информация о том, какие данные украдены, также не сообщается. Стоит отметить, что хакеров из группировки Thallium интересовали данные государственных служащих, исследовательских институтов и ученых, изучающих вопросы ядерного нераспространения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры получили доступ к данным пользователей сайта Госуслуг.