Данные 28 тысяч пользователей сайта Госуслуг слиты в Сеть

Злоумышленники смогли получить доступ к одному из серверов портала Госуслуг и завладеть данными жителей одного из регионов России. В Сети был опубликован файл, который содержит информацию о 28 тысячах россиян. В файле содержится ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения, информация о детях, номер телефона и электронная почта.

Об этом сообщил "Коммерсантъ". О публикации закрытых данных в свободном доступе сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, на теневых форумах распространяют украденные данные россиян из Ханты-Мансийского автономного округа. Оганесян утверждает, что данные могли быть скачаны с одного из серверов Ростелекома, который не имел защиты из-за ошибки конфигурирования.

На данный момент "дыра" в сервере еще не закрыта.