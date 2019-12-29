В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора

Она позволит создавать более безопасные маршруты для космических аппаратов.

Система использует данные с телескопов с лазерными дальномерами, чтобы определять объекты, площадь сечения которых от 1 кв. м, на расстоянии 1,5 тысячи км от нашей планеты. В ныне действующих системах, основанных на таком же принципе, могут определить точное местонахождение объекта только на расстоянии 1 км.

В основу работы системы положены световые сигналы, которые отражаются от мусора, но они слабые, из-за чего повышается риск ложных срабатываний. Чтобы это исправить, ученые оптимизировали пороги чувствительности нейросети.

Ученые проверили точность при помощи выборки из 22 звезд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России придумали, как убирать космический мусор.