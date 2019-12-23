В космосе обнаружены сверхлегкие планеты

Астрономы при помощи космического телескопа "Хаббл" вычислили плотность экзопланет в звездной системе Kepler-51, которая находится в 2400 световых лет от нашей планеты.

Планетная система у похожей на Солнце звезды Kepler-51 в созвездии Лебедя была обнаружена еще в 2012 году. Но только недавно ученые смогли вычислить их плотность. Все три планеты оказались сверхлегкими.

На основании наблюдений астрономы смогли выяснить размер, массу и некоторые особенности химического состава трех из четырех известных планет системы.

По своим размерам эти небесные тела можно сравнить с Сатурном и Юпитером, они примерно в 100 раз легче, чем газовые гиганты Солнечной системы. Их плотность составляет менее 0,1 грамма на кубический сантиметр (что сравнимо с сахарной ватой).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые рассказали о новом способе поиска внеземной жизни.