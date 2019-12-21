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Источник Правда.Ру

Экс-техдиректор Cisco Systems заявил, что в сутках теперь 16 часов

Наука

Бывший технический директор Cisco Systems Грег Брейден заявил, что знает причину, по которой люди перестали что-либо успевать. По его мнению, в последние годы сутки "сжались", поэтому у людей стало меньше времени. По подсчетам Брейдена, сейчас в сутках не 24, а 16 часов. Примечательно, что он приводит в защиту своей теории несколько научных гипотез.

Брейден ссылается на исследование ученых конца 50-х годов, которые изучали "резонанс Шумана", который еще называют "пульсом планеты". Тогда он составлял 7,8 ударов в секунду. Экс-техдиректор Cisco Systems утверждает, что за последние годы количество ударов в секунду "пульса планеты" увеличилось и теперь составляет 13 ударов в секунду. Это привело к тому, что фактическое количество часов в сутках уменьшилось.

Газета "Комсомольская правда" попыталась оспорить слова Брейдена, заявив, что он просто путает понятия, ведь под "резонансом Шумана" понимают частоту резонанса между планетой и слоем заряженных частиц на высоте в 100 километров.

Темы часы сутки время cisco systems грег брейден пульс планеты резонанс шумана
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