Зоологи заметили, что у некоторых коал обезьянья походка

Зоологи из Австралии исследовали способ передвижения коал.

Они наблюдали за тем, как передвигаются шесть коал из зоопарка Квинсленда. Также ученые анализировали, как коалы перемещаются по лежащим деревьям и наклонным стволам. Движения коал фиксировала видеокамера.

По словам специалистов, им удалось увидеть около 200 случаев передвижения (по земле, по дереву и по стволу).

Зоологи заявили, что тип походки коал зависит от скорости движения. В итоге ученые пришли к выводу, что коалы передвигаются диагонально, как и представители приматов.

Преимущество данного типа передвижения в том, что коалы могут быстро менять тип походки.