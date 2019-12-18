Зоологи из Австралии исследовали способ передвижения коал.
Они наблюдали за тем, как передвигаются шесть коал из зоопарка Квинсленда. Также ученые анализировали, как коалы перемещаются по лежащим деревьям и наклонным стволам. Движения коал фиксировала видеокамера.
По словам специалистов, им удалось увидеть около 200 случаев передвижения (по земле, по дереву и по стволу).
Зоологи заявили, что тип походки коал зависит от скорости движения. В итоге ученые пришли к выводу, что коалы передвигаются диагонально, как и представители приматов.
Преимущество данного типа передвижения в том, что коалы могут быстро менять тип походки.
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