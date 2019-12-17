Банк России работает над альтернативой Google Pay

Банк России анонсировал создание отечественной системы бесконтактных платежей, которая должна стать конкурентом Google Pay и Apple Pay. Воспользоваться ей смогут все обладатели смартфонов с поддержкой технологии NFC.

Инициативу ЦБ обсуждают Национальная система платежных карт и ведущие банки России. Однако для запуска отечественной системы бесконтактных платежей ее проект должны одобрить компании Apple и Google, без которых внедрить систему в их устройства будет проблематично.