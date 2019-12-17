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Банк России работает над альтернативой Google Pay

Наука » Технологии

Банк России анонсировал создание отечественной системы бесконтактных платежей, которая должна стать конкурентом Google Pay и Apple Pay. Воспользоваться ей смогут все обладатели смартфонов с поддержкой технологии NFC.

Инициативу ЦБ обсуждают Национальная система платежных карт и ведущие банки России. Однако для запуска отечественной системы бесконтактных платежей ее проект должны одобрить компании Apple и Google, без которых внедрить систему в их устройства будет проблематично.

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