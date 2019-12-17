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Исследователи обнаружили в Антарктиде таинственный вход в пещеру

Наука » Экология » Природа

В ходе подробного анализа одной из интерактивных Google-карт ученые  обнаружили в Антарктиде  таинственную пещеру. 

Исследователи выяснили, что размеры пещеры  составляют 74 фута в высоту и 249 футов в ширину. Также ученые обнаружили у входа в пещеру необычную структуру, которая напоминает искусственные ступени.

Ученые-конспирологи считают, что провал довольно велик для того, чтобы в него мог попасть космический корабль, летающая тарелка инопланетян или определенных размеров воздушное судно военных.

Сообщается, что отверстие имеет правильные формы, что говорит о том, что оно имеет искусственное происхождение. Эксперты считают, что данное открытие связано с процессом таяния ледников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде установлен новый температурный рекорд.

Темы пещера климат ледники антарктида глобальное потепление
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