Исследователи обнаружили в Антарктиде таинственный вход в пещеру

В ходе подробного анализа одной из интерактивных Google-карт ученые обнаружили в Антарктиде таинственную пещеру.

Исследователи выяснили, что размеры пещеры составляют 74 фута в высоту и 249 футов в ширину. Также ученые обнаружили у входа в пещеру необычную структуру, которая напоминает искусственные ступени.

Ученые-конспирологи считают, что провал довольно велик для того, чтобы в него мог попасть космический корабль, летающая тарелка инопланетян или определенных размеров воздушное судно военных.

Сообщается, что отверстие имеет правильные формы, что говорит о том, что оно имеет искусственное происхождение. Эксперты считают, что данное открытие связано с процессом таяния ледников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде установлен новый температурный рекорд.