В России создадут уникальную ракету-носитель

Ученые Южно-Уральского государственного университета в кооперации с ГРЦ им. В.П. Макеева (Миасс), АО "НИИМаш" (Нижняя Салда) ведут работы по разработке уникального космического комплекса, аналогов которого нет во всем мире. В комплекс включены одноступенчатая ракета-носитель, платформа и космический аппарат, с помощью которого Земля будет защищена от астероидов.

Российский космический комплекс превзойдет Falcon-9

Проект уникален тем, что ракета-носитель будет "многоразовой". Иными словами, можно будет осуществлять большое количество полетов и доставлять на околоземную орбиту до 7 тонн груза.

По словам ученых, российский космический комплекс превзойдет Falcon-9. Причем стоимость ракеты-носителя будет в три раза меньше, чем американский аналог.

Опытный образец ракеты-носителя планируется изготовить в 2028 году.

Ранее "Правда.Ру" писала, почему российская "Корона" обгонит хваленый Falcon-9.