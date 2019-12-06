Самоодомашнивание людей связано с изменением работы гена BAZ1B

В Италии специалисты Миланского университета обнаружили ген, без которого процесс самоодомашнивания человека был бы невозможен.

Ген BAZ1B

Как сообщает издание Science Advances, речь идет о гене BAZ1B. Этот ген отвечает за упаковку ДНК и контролирует работу большого количества других генов. Контролируемые геном BAZ1B последовательности — в основном гены, которые у современного человека подверглись положительному отбору.

Что такое самоодомашнивание

По словам одного из авторов исследования Маттео Занеллы, одомашнивание - это такие процессы, как снижение уровня агрессии, появление дружелюбного поведения, смягчение черт лица. Все это относится не только к животным, но и к людям, но в отношении людей данный процесс называется самоодомашниванием.

Ученые провели эксперименты на клеточных культурах, в результате чего выяснили, что ген BAZ1B, судя по всему, является главным генетическим фактором, который определяет то, как будет проходить процесс самоодомашнивания человека. Ученые считают, что эти гены подверглись очень жесткому отбору на протяжении всего этапа эволюции человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что были найдены доказательства продолжения эволюции человека.