В Шотландии в желудке кашалота нашли 100 кг мусора

В Шотландии на пляж Сейлбост вынесло молодого кашалота, он погиб.

Специалисты провели исследование и обнаружили в желудке млекопитающего клубок мусора, вес которого составлял около 100 килограммов. Клубок образовался из различных мусорных отходов. Ученые обнаружили морские сети, веревки, сумки, перчатки, трубочки и упаковочные ленты.

Специалисты команды по отслеживанию оказавшихся на берегу морских животных не нашли доказательств того, найденный мусор оказал влияние на работу кишечника кашалота. Тем не менее, ученые призывают не выбрасывать мусор в океан.

Ранее сообщалось, что на побережье в Великобритании умер 13-метровый кашалот.

В желудке животного млекопитающего нашли пластиковый пакет, но специалисты заявили, что он не мог привести к гибели кашалота.