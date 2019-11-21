3D-модели живых людей продают для секса в виртуальной реальности

Виртуальный секс с бывшим партнёром или знаменитостью стал возможен благодаря VR-очкам и сообществу энтузиастов 3D-моделирования. В программах типа Virt-A-Mate они создают по запросу модели, напоминающие конкретных людей.

Если ранее рендер более или менее реалистической человеческой фигуры требовал мощного оборудования, малодоступного программного обеспечения и работы команды квалифицированных профессионалов, то теперь технологии шагнули далеко вперёд. Группы энтузиастов на тематических форумах и в сообществах типа Reddit создают модели привлекательных звёзд или собственных бывших, используя фото из соцсетей, а такие программы как Virt-A-Mate позволяют взаимодействовать с этими моделями в очках виртуальной реальности. Этот странный рынок изучило издание Vice.

Правда, пока модели нельзя назвать неотличимыми от реальности, но с достаточным количеством фото для обработки они узнаваемы и, видимо, удовлетворяют пользователей, с восторгом пишущих о возможности восстановить давно разорванные отношения или реализовать давние эротические фантазии. Они также отмечают, что помешать таким развлечениям нельзя: программы, которые они используют, применяются для создания игр и спецэффектов, и их не запретить, так что единственный способ избежать попадания своей виртуальной копии в чьи-то руки — не оставлять в открытом доступе ни одной своей фотографии.

Напомним, в этом году прогремел ярд скандалов с Deepfake, алгоритмом, позволившим создать почти неотличимые от настоящих фото и видео "обнажённых" знаменитостей.