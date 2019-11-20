Волож рассказал, чем Google отличается от "Яндекса"

Основатель компании "Яндекс" Аркадий Волож объяснил отличия свой компании от Google. По словам Воложа, он устал от того, что "Яндекс" постоянно сравнивают с Google.

"Нужно давно перестать сравнивать "Яндекс" и Google. Американская корпорация немного другой формы. Раньше у нас было много общего, поскольку мы начинали в одном сегменте. Сейчас у нас есть множество других технологий, но сравнивать нас продолжают с Google. Мы занимаемся сферой такси, так почему бы нас не сравнить с Uber", - заявил Волож.

Бизнесмен пояснил, что "Яндекс" не занимается квантовыми суперкомпьютерами, как Google. Однако у неё есть множество других технологий, в которых она преуспевает.