Создатель "Википедии" поборется с Facebook

Создатель "Википедии" Джимми Уэйлс намерен превратить свою социальную сеть WT: Social конкурента Facebook и Twitter, передаёт Financial Times. Он ссылается на пример Spotify и Netflix.

WT:Social, как и всемирно известная интернет-энциклопедия, существует благодаря пожертвованиям её пользователей, а не рекламе. Уэйлс заявил, что он хочет бороться со стремлением к наживе, приводящему к засилью некачественного "кликбейтного" контента в других соцсетях. При этом сам он не ожидает большой личной прибыли от этого проекта.

В WT: Social пользователи могут создавать статьи на разные темы, делиться ими и обсуждать прочитанное. В отличие от других социальных сетей, там нет "умной ленты" и ранжирования записей по количеству просмотров и "лайков" — новые статьи пользователи видят в хронологическом порядке.

Напомним, вчера администрация российской сети "Вконтакте" рассказала о новых способах монетизации и пообещала, что популярные записи будут задерживаться в ленте дольше.