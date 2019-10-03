Стоимость всех диких животных в России в 2018 году выросла на 13%

Министерство природы России уточнило оценку стоимости животных страны на конец 2017 года, опубликованную в ноябре минувшего года. После корректировки выяснилось, что стоимость лосей, медведей и косуль составила 236 млрд руб, а не 0,6 млрд.

В ведомстве пояснили, что при расчете была допущена техническая ошибка.Теперь Росстат должен будет внести поправки в национальные счета за 2017 год в части стоимости природных ресурсов.

Министерство уточнило численность ланей, гибридов зубра с бизоном и муфлонов. После исправления ошибки оказалось, что их численность была значительно меньше. Данные на конец 2018 года изначально были верными и не пересматривались. Поэтому стоимость всех диких животных в России в минувшем году выросла на 13%, составив 267 миллиардов рублей.