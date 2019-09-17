Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика. У 97% исследуемых детей обнаружили микроскопические остатки пластика. Исследование проводилось в Институте имени Роберта Коха при поддержке Федерального министерства по охране окружающей среды.
Ученые считают, что пластмасса попадает в организм детей вместе с водой из пластиковых бутылок, а также от еды, которая упакована в пластиковые контейнеры.
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