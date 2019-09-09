Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Соединенные Штаты Америки, выяснили механизм возникновения в космосе органических веществ.
Результаты исследования американских ученых опубликовал на своих страницах научный журнал Nature Communications.
Органические вещества, загадку возникновения которых разгадали исследователи, стали основой для белков и нуклеиновых кислот, необходимых для существования жизни, поясняют авторы материала.
Ученые из США, сообщает Nature Communications, выяснили, что сложные углеродные соединения — их называют полиароматическими углеводородами — способны образовываться при объединении простых молекул.
Выяснили это американские исследователи следующим образом. Ученые смоделировали условия, при которых в околозвездной среде происходит химическое взаимодействие между двумя углеводородными радикалами — метилом и 1-инденилом. Реакция протекала при температуре в 1150 градусов по Цельсию.
Результаты анализа показали, что в таком случае образуется нафталин, содержащий два бензольных кольца.
Химическая реакция, которая приводит к появлению нафталина, относится к новому классу — радикал-радикальные реакции. Их особенностью является превращение пятичленного кольца в составе 1-инденила в шестичленное углеродное кольцо с высокой реакционной способностью.
Получившееся соединение служит основой для более сложных полиароматических углеводородов, чье образование также происходит при высокотемпературных условиях. В конечном итоге в межзвездной среде формируется сажа и углеродистые гранулы, которые встречаются в метеоритах.
В декабре прошлого года над Беринговым морем произошел взрыв метеорита.
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