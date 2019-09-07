Индия не смогла посадить на Луну свой аппарат

Индийская организация космических исследований потеряла связь с лунным аппаратом "Викрам" во время его спуска на поверхность спутника Земли.

По данным организации, связь была потеряна, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров. Посадку планировалось произвести на высокой равнине между двумя лунными кратерами, которые находятся в районе Южного полюса. Эту часть Луны до настоящего времени никто не исследовал.

Посадочный модуль должен был доставить на поверхность спутника небольшой луноход. В случае успеха миссии Индия должна была стать четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, которой удалось посадить космический аппарат на Луну.