Apple перестала слушать записи разговоров Siri, но продолжит читать их

В компании Apple рассказали, что планируют возобновить реализацию программы оценки качества голосового помощника Siri с осени текущего года. Однако в программу внесут кое-какие изменения. Например, третьим лицам закроют доступ к прослушиванию аудиозаписей пользователей.

Таким образом, компания планирует допускать своих сотрудников только к текстовым расшифровкам разговоров с голосовым помощником. Примечательно, что любой желающий пользователь сможет в настройках Siri разрешить прослушивать свои аудиозаписи. В таком случае этим будут заниматься только сотрудники компании Apple, без привлечения подрядчиков.

В июле стало известно, что Apple использует подрядчиков для анализа аудиозаписей разговоров с Siri. Сторонние компании имели доступ ко всей информации пользователей, включая их местоположение и историю поиска.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Microsoft обновила политику конфиденциальности, в которой фактически призналась в прослушивании пользователей. В компании признались, что есть люди, которые действительно занимаются изучением пользовательского контента. Некоторые пользователи возмущены тем, что компания раскрыла эту информацию только сейчас и обновила политику конфиденциальности.

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