Последнюю группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на свободу

В Охотское море выпустили последнюю группу косаток, которые содержались в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Представители НИИ рассказали, что животным пришлось преодолеть 1800 километров, чтобы оказаться на свободе. Несмотря на сложную ситуацию на дорогах Приморья из-за паводков, транспортировка косаток к побережью Охотского моря заняла пять дней.

После погружения в воду косатки немного покружили, а затем ушли в северную часть залива. В институте отмечают, что будут следить за состоянием здоровья животных в первые дни их обитания на свободе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что владельцы "китовой тюрьмы" в Приморье согласны выпустить косаток и белух по указу правительства. Об этом рассказал официальный представитель компании "Афалина" Александр Бронников.

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