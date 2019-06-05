В Приморье выпустят косаток из "китовой тюрьмы" до конца лета

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят на волю в июле-августе текущего года. Такое заявление сделал министр на полях Петербургского международного экономического форума.



Китовая тюрьма: Росприроднадзор проверяет в Приморье вольеры с белухами / Новости от 13.11.2018 11:49

Рассказывая о выпуске животных на волю, Кобылкин отметил, что это должно обязательно произойти летом. Крайним сроком министр назвал август. По мнению экспертов министерства, косатки и белухи смогут адаптироваться в естественных природных условиях.