Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят на волю в июле-августе текущего года. Такое заявление сделал министр на полях Петербургского международного экономического форума.
Рассказывая о выпуске животных на волю, Кобылкин отметил, что это должно обязательно произойти летом. Крайним сроком министр назвал август. По мнению экспертов министерства, косатки и белухи смогут адаптироваться в естественных природных условиях.
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