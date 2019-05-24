В Приморье выпустят всех касаток и белух по указу правительства

Официальный представитель компании "Афалина" Александр Бронников рассказал о том, что компания готова выполнить все указания российского правительства. Сейчас компания проводит последние приготовления, чтобы в случае появления распоряжения правительства - мгновенно исполнить его.



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"Сейчас мы следуем совету ученых - подготавливаем белух и касаток к выпуску на волю. Если правительство примет такое решение - мы сразу же его выполним", - пояснил Бронников.

На данный момент в бухте Средней находится 87 белух и 10 касаток. Ранее консилиум ученых рекомендовал компании подготовить животных для их последующей реабилитации на воле.