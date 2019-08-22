Примерно в 12 световых годах от Земли располагается красный карлик GJ 1061, двадцатая в рейтинге ближайших к нашей планете звезд.
GJ 1061 демонстрирует сравнительно небольшую активность. Поэтому есть шансы, что одна из окружающих звезду планет может быть обитаема.
Об этом сообщается в научной статье, которая в самое ближайшее время будет опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В данный момент с работой можно ознакомиться на сайте arXiv. org — крупнейшем бесплатном архиве электронных публикаций.
GJ 1061 может быть окружена целой системой из как минимум трех планет, каждая из которых примерно в два раза больше планеты Земля.
Год на этих планетах длится от 3 до 13 привычных нам земных суток. Температура колеблется в пределах, допустимых для существования жидкой воды.
Жидкая вода, напомним, считается одним из ключевых условий развития жизни.
GJ 1061 в силу своих "экономичных" реакций термоядерного синтеза может просуществовать сотни миллиардов лет. Этого вполне достаточно для развития жизни на одной из ближайших к красному карлику планет.
Но не стоит забывать, что подобные GJ 1061 небесные тела нередко создают крайне мощные вспышки излучения, которые в одно мгновения могут уничтожить развивающуюся на соседних планетах жизнь.
Ранее сообщалось, что астрономы нашли каменистого и мертвого близнеца планеты Земля.
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