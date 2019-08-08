Фотографу удалось заснять взрыв метеорита в атмосфере Юпитера

Вчера, 7 августа, любителю астрофотографии Итану Чаппелу удалось снять взрыв метеорита в атмосфере Юпитера.

Отметим, что фотограф запечатлел восьмое в истории столкновение небесного тела с Юпитером. Удачный снимок он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Сама вспышка, делится Итан Чаппел, длилась всего несколько секунд. Астрономы, изучившие фотографию, отмечают, что объект, вошедший в атмосферу Юпитера, был по меньшей мере 30 метров в поперечнике.

Напомним, что Юпитер представляет собой плотное скопление газа над плотным ядром, который, в свою очередь, состоит из металлического водорода. Он является самой большой планетой Солнечной системы.

Некоторые, однако, считают, что Юпитер на самом деле — несостоявшаяся звезда.

Из-за своей массы газовый гигант имеет невообразимую силу притяжения. Атмосферу Юпитера с завидным постоянством "бомбардируют" как метеориты, так и некоторые космические аппараты.

В 2009 году, например, с планетой столкнулась комета Шумейкеров — Леви. Эта комета считается одним из самых крупных объектов, когда-либо сталкивающихся с Юпитером.

Ранее астрономы из Института астрофизики при Геттингенском университете в Германии обнаружили две "максимально" похожие на Землю планеты.

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