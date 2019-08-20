Nature: астрономы нашли каменистого и мертвого "близнеца" Земли

Астрономы обнаружили планету LHS 3844b — почти что "близнеца" планеты Земля.

Об этом сообщает Nature, один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов.

LHS 3844b всего в 1,3 раза больше Земли, пишут авторы материала. Планета вращается вокруг сравнительно тусклой звезды, но находится к ней достаточно близко для того, чтобы неплохо прогреваться.

Это означает, сообщает Nature, что теоретически LHS 3844b подходит для развития жизни.

Однако на этой планете, скорее всего, совсем нет атмосферы, пишут авторы материала. Астрономы пришли к такому выводу после длительного ее изучения с помощью телескопа Spitzer. Больше всего LHS 3844b напоминает хорошо знакомую землянам Луну или же, например, Меркурий.

Близость даже столь тусклой звезды смертельно опасна как для атмосферы планеты, так и для потенциальной жизни на ней, делают вывод астрономы.

Каменистых планет, сообщает Nature, в космическом пространстве достаточно, но живым организмам нужна еще и атмосфера. Очередной "близнец" планеты Земля — LHS 3844b — вряд ли будет рассматриваться научным сообществом как теоретически обитаемая планета, резюмируют авторы материала.

Ранее ученые из Германии нашли две "максимально" похожие на Землю планеты.

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