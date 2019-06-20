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Источник Правда.Ру

Немецкие астрономы нашли две "максимально" похожие на Землю планеты

Наука » Экология » Космос print

В созвездии Овна, неподалеку от звезды Тигардена, есть две похожие на Землю экзопланеты.


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К такому выводу пришли астрономы Института астрофизики при Геттингенском университете в Германии. Космос они изучали с помощью телескопа CARMENES в испанской обсерватории Калар-Альто.

О любопытном открытии ученых сообщает научное издание Astronomy & Astrophysics.

Планеты, пишут авторы материала, "максимально" похожи на планету Земля. К тому же, находятся они недалеко от нее — "всего" в 12,5 световых лет.

Напомним, что 1 световой год — расстояние, которое свет может преодолеть за один календарный год.

Планеты, обнаруженные учеными, сообщает Astronomy & Astrophysics, находятся в так называемой обитаемой зоне — то есть там, где теоретически может присутствовать вода.

Обнаруженные планеты астрономы назвали Teegarden b и Teegarden c.

Согласно предоставленной информации, температура поверхности Teegarden b варьируется от нуля до +50 градусов по Цельсию.

Teegarden c же расположена чуть дальше от звезды Тигардена, поэтому климат на ней прохладнее и более схож с климатом Марса. Так, средняя температура на ее поверхности составлять около -47 градусов по Цельсию.

Обе планеты, сообщает Astronomy & Astrophysics, имеют преимущественно скалистый, а также частично железный или водный состав.

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